Барабаш, , 11:45 — REGNUM Хасанский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть супруги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Суд

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В суде установлено, что в марте 2022 года житель села Барабаш в результате ссоры с супругой нанес ей 12 ударов руками по лицу и телу от которых впоследствии женщина скончалась.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Октябрьского округа Омска взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 36-летней женщины.