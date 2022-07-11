Пермь, , 11:44 — REGNUM В Пермском крае проводится проверка по факту смертельной автоаварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло 10 июля на трассе Пермь — Ильинский. По оперативным данным, 27-летний водитель Volkswagen Golf создал аварийную ситуацию. Он совершал обгон, не убедившись в безопасности манёвра. В результате двигавшийся во встречном направлении водитель Kia Rio выехал на обочину, но машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Приорой» и Skoda Octavia.

В результате ДТП скончался 59-летний водитель «Лады Приоры». Водитель Kia Rio госпитализирован.