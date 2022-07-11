Москва, 11 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Мы можем сколько угодно рассказывать о нашей великой истории, в то время как у нас в информационном тылу работают диверсанты, которые совершенно методично вбивают другие смыслы и нашей молодежи, и в принципе вообще всем без разбора, сообщил 11 июля в своём телеграмм-канале руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич:

(сс) SERGEY MINNIGALIN Александр Малькевич

«Я не раз отмечал, что, несмотря на конституционный запрет, в России занимаются пропагандой ЛГБТ-ценностей среди детей. И кто бы мог подумать, что дети и подростки получают всю эту «информацию» из книг… которые свободно издаются и продаются в нашей стране.

Например, на сайте книжного магазина «Читай-город» появился Топ книг про однополые отношения. На главной странице сайта предлагается почитать книги о квирах и ЛГБТ 18+.

Кроме того, как мне пишут читатели, в то время, как идет Специальная военная операция, в магазинах «Буквоед» Санкт-Петербурга продаются книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального, «Харассмент». И еще много подобного. Это самая настоящая диверсия против нас. И опять возникает вопрос: «Рынок решает всё?». Почему эти книги находятся в открытом доступе, на полках наших магазинов?».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Малькевич предложил легализовать и дополнить «список запрещенных артистов», пояснив это тем, что страна должна знать своих антигероев для того, чтобы принимать для себя соответствующие решения.

Читайте также: Общественная палата РФ выступила за легализацию списка запрещённых артистов