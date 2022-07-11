Москва, , 11:42 — REGNUM Воссоздать на базе школ полноценные психологические службы предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Наша фракция уже не первый год призывает к воссозданию полноценной психологической службы на уровне школ. Необходимо увеличивать число штатных психологов и обеспечивать им достойные зарплаты. На это нужно выделять дополнительные федеральные средства», — сказал Миронов.

По его убеждению, в каждой школе должен быть профессионал, у которого всегда найдется время, чтобы выслушать ребенка и помочь ему в любой проблеме.

«Такая помощь будет эффективной профилактикой не только суицидов, но и буллинга, и тех страшных ЧП, когда подростки приходят в школу с оружием. Практика показывает, что большинство таких смертельных инцидентов можно было предотвратить», — констатировал парламентарий.

Согласно докладу детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, число детских самоубийств за последние три года выросло на 13%, попыток суицидов — на 92,5%. При этом уполномоченная указывает на недостаток квалифицированной психологической помощи: в 2021/22 учебном году на одного педагога-психолога приходится в среднем 607 детей — при рекомендуемом нормативе в 300 учащихся.

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