Джакарта, , 11:42 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Китай и встретиться с главой КНР Си Цзиньпином в конце июля, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Indonesia.go.id

Сотрудничество Индонезии и Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь» может быть расширена во время визита президента Индонезии в Китай. Инициатива направлена на создание масштабной наземной, морской и воздушной инфраструктуры для расширения и улучшения торговых и экономических маршрутов между странами Азии и за ее пределами.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен похвалил Индонезию за проведение встречи министров иностранных дел стран G20.

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