Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2022 году завершится процесс реконструкции Смольного сада. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Смольный собор, Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Работы на объекте ведут по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На сегодняшний день процесс готовности составляет 40%, окончательный результат планируют достичь в октябре 2022 года.

Специалисты восстанавливают историческую планировку сада у Смольного собора. Работники осуществили архивные изыскания, также на местности провели ландшафтно-архитектурные обследования зеленых насаждений.

Вокруг собора уже обустроили ливневую канализацию, а также водоотвод дождевых и талых вод от корпусов внутренней части монастырского каре. Положили бордюр из гранита, обустроили дорожки и газоны. Благодаря архивам специалисты высадят деревья, которые росли ранее.

«Уже этой осенью петербуржцы смогут прогуляться в историческом саду Смольного собора. Для монастырских садов всегда были характерны уединение, созерцание и тишина. После завершения работ в этом саду появятся такие места», — отметил глава города Александр Беглов.

Напомним, что фасады Смольного собора реставрировали в 2015–2016 года. Над интерьерами храма работали с 2017 года. Ремонтируют и фасады зданий, которые прилегают к Смольному собору.

Читайте ранее в этом сюжете: У Таврического сада в Петербурге отреставрируют дом Шрейберов