Москва, 11 июля 2022, 11:40 — REGNUM Перспективные полимерные композиционные материалы (ПКМ), предназначенные для применения в ключевых отраслях российской промышленности — судостроении, нефтегазовой отрасли и ТЭК, машиностроении и т.п., были созданы учеными НИЦ «Курчатовский институт». Об этом 8 июля сообщила пресс-служба вуза.

НИЦ «Курчатовский институт»
НИЦ «Курчатовский институт»
Nrcki.ru

Отмечается, что опытных производственных участках Курчатовского института также были отработаны технологии серийного производства, которые могут применяться российским предприятиями.

«Полимерные композиты обладают рядом преимуществ: немагнитность, непроницаемость, радио- и звукопрозрачность, водостойкость, малая плотность, высокая удельная прочность и жесткость, долговечность», — рассказал заместитель гендиректора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» Андрей Анисимов.

Также он уточнил, что, к примеру, срок эксплуатации созданных из ПКМ изделий увеличивается до 30 лет и больше, что является важным для современного судостроения, стремящегося к снижению материалоемкости конструкций при одновременном повышении их ресурса и надежности.

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