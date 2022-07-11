Москва, 11 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Перспективные полимерные композиционные материалы (ПКМ), предназначенные для применения в ключевых отраслях российской промышленности — судостроении, нефтегазовой отрасли и ТЭК, машиностроении и т.п., были созданы учеными НИЦ «Курчатовский институт». Об этом 8 июля сообщила пресс-служба вуза.

Nrcki.ru НИЦ «Курчатовский институт»

Отмечается, что опытных производственных участках Курчатовского института также были отработаны технологии серийного производства, которые могут применяться российским предприятиями.

«Полимерные композиты обладают рядом преимуществ: немагнитность, непроницаемость, радио- и звукопрозрачность, водостойкость, малая плотность, высокая удельная прочность и жесткость, долговечность», — рассказал заместитель гендиректора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» Андрей Анисимов.

Также он уточнил, что, к примеру, срок эксплуатации созданных из ПКМ изделий увеличивается до 30 лет и больше, что является важным для современного судостроения, стремящегося к снижению материалоемкости конструкций при одновременном повышении их ресурса и надежности.

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