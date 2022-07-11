Ярославль, , 11:39 — REGNUM В Ярославле планируется реконструкция улицы Университетской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект решения об изменениях в бюджет города.

Ремонт дороги Yarregion.ru

В бюджет 2023 года вносятся расходы в сумме 8,7 млн рублей на разработку проекта реконструкции улицы от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского. Сами работы планируются в 2024 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги».

Сейчас на этом участке улицы сделана грунтовая дорога. После реконструкции она станет асфальтовой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле обоснуют новый мост через Волгу с эстакадами и развязками