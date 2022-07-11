Новокузнецк, Кемеровская область, 11 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Новокузнецке в сквере им. Г. К. Жукова смонтирован каркас стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz В Новокузнецке устанавливают стелу «Город трудовой доблести»

«Основные работы строители ведут по инженерным коммуникациям: монтаж под осветительные приборы — парковые торшеры по всему периметру благоустройства сквера, прокладывается кабель доя громкой связи, интернет, Wi-Fi, а также водопровод и канализацию», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что работы идут в строгом графике.