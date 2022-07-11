Омск, , 11:38 — REGNUM Прокуратура Октябрьского округа Омска взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 36-летней женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в прокуратуре Омской области.

Уголовное дело Severpost.ru

Ночью 8 июля женщину с множественными ранениями доставили в медучреждение. Она скончалась, несмотря на помощь медиков.

Предварительно установлено, что незадолго до происшествия омичка и её сожитель находились дома. Между ними произошёл конфликт на почве ревности. 35-летний ранее судимый мужчина нанёс женщине множественные ранения. После этого он попытался свести счёты с жизнью. В этот момент в квартире находился их шестилетний сын.

Злоумышленника госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии. В последующем он признался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«Установление обстоятельств произошедшего, а также законность принимаемых процессуальных решений находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чойском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства многодетной матери.

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