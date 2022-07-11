Луганск, 11 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Взрывы возле Луганска связаны с плановыми занятиями подразделений. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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Он прокомментировал данные о взрывах, которые слышат жители юго-западнее Луганска. По его словам, они связаны с плановыми занятиями на одном из полигонов Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки сапёры разминировали в ЛНР три гектара территории.