Оренбург, 11 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Оренбурге полицейские задержали молодого человека, который подозревается в поджоге автомобилей, сообщили 11 июля в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Уголовное дело

В отношении 22-летнего горожанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года во дворе многоэтажек по проезду Нижнему сгорели два легковых автомобиля. Причиной назван поджог.

Установлено, что молодой человек поссорился с владельцем автомобиля «Хендай Соната» и решил отомстить незнакомцу. Он совершил поджог машины. Автомобиль «Хендай Соната» был полностью уничтожен огнем, рядом припаркованный автомобиль «Лада Приора» — частично.