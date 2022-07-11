Белгород, , 11:35 — REGNUM Тело молодого человека извлекли спасатели из реки Везёлка в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Мужчина 2002 года рождения вечером нырнул в реку на набережной в парке Победы. Водолазы поисково-спасательной службы искали его почти два часа, около полуночи тело молодого человека обнаружили.

Кроме того, 9 июля в Белгородской области утонули трое мужчин — на необорудованных пляжах погибли 50-летний мужчина в селе Подольхи и 43-летний мужчина в Старом Осколе, а также на официальном пляже Пескарьер в Белгороде из воды извлекли тело 60-летнего мужчины.