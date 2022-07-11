Тюмень, 11 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Тюменской области бесплатные земельные участки за более чем десять лет действия закона получили 10 218 многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Onf.ru Многодетная семья

Напомним, бесплатные земельные наделы в регионе гражданам, имеющим трех и более детей, предоставляются с 2011 года. С начала 2022 года 593 тюменские семьи получили участки под строительство дома.

С середины 2020 года у многодетных семей Тюменской области появилась возможность получить целевую социальную выплату взамен земельного участка. С тех пор деньги вместо земли получили 322 семьи, в 2022 году — 41 семья.

Отмечается, что минимальная социальная выплата на семью с тремя детьми сейчас составляет 386 350 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка будет предоставляться доплата в размере 77 270 рублей. К примеру, семья из Тобольска с семью детьми вместо земельного участка предпочла выплату, которая составила почти 700 тысяч рублей. С её помощью многодетные родители приобрела дом в микрорайоне Менделеево города Тобольска.