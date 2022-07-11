Вашингтон, 11 июля 2022, 11:33 — REGNUM Планы американской оборонной компании L3Harris по покупке кибершпионской технологии Pegasus у израильской NSO Group были поддержаны разведсообществом США. Об этом 11 июля сообщает New York Times.
«Представители американской разведки тайно поддержали планы компании по приобретению NSO, чьи технологии вызывали живой интерес у многих разведывательных и правоохранительных ведомств по всему миру, в том числе у ФБР и ЦРУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обсуждения возможной сделки представители L3Harris указывали на то, что правительство США разрешило компании вести переговоры с NSO несмотря на то, что та была занесена в чёрный список.
По информации издания, разведывательные ведомства США поддержали сделку при выполнении некоторых условий. Например, предусматривалась возможность продавать данные об уязвимостях в программе, которые позволяют скрытно проводить вредоносные действия.