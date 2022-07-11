Вашингтон, 11 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Планы американской оборонной компании L3Harris по покупке кибершпионской технологии Pegasus у израильской NSO Group были поддержаны разведсообществом США. Об этом 11 июля сообщает New York Times.

Cia.gov Эмблема ЦРУ

«Представители американской разведки тайно поддержали планы компании по приобретению NSO, чьи технологии вызывали живой интерес у многих разведывательных и правоохранительных ведомств по всему миру, в том числе у ФБР и ЦРУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обсуждения возможной сделки представители L3Harris указывали на то, что правительство США разрешило компании вести переговоры с NSO несмотря на то, что та была занесена в чёрный список.

По информации издания, разведывательные ведомства США поддержали сделку при выполнении некоторых условий. Например, предусматривалась возможность продавать данные об уязвимостях в программе, которые позволяют скрытно проводить вредоносные действия.