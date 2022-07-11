Славянский район, Краснодарский край, , 11:32 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты будут задействованы для мониторинга ситуации с подтоплениями в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщили 11 июля в региональном оперативном штабе.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Славянском районе для мониторинга ситуации с подтоплениями и выявления пострадавших домовладений специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю применят беспилотные летательные аппараты», — уточнили в оперштабе.

По последним данным, от жителей района поступило 111 заявок на откачку воды.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди прошли в Славянском районе Краснодарского края в ночь на 11 июля. Ранее сообщалось о подтоплении более 80 придомовых территорий.