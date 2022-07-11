Славянский район, Краснодарский край, 11 июля 2022, 11:32 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты будут задействованы для мониторинга ситуации с подтоплениями в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщили 11 июля в региональном оперативном штабе.
По последним данным, от жителей района поступило 111 заявок на откачку воды.
Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди прошли в Славянском районе Краснодарского края в ночь на 11 июля. Ранее сообщалось о подтоплении более 80 придомовых территорий.