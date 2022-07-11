Москва, 11 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В ходе Совета Думы парламентарии обсудили вопрос оценки роли профильных министерств в импортозамещении в различных отраслях экономики.

Госдума

Совет Думы подтвердил требование к министрам о выделении отдельного блока в отчетах в ходе «правительственных часов» и при взаимодействии с профильными комитетами, сообщает телеграм-канал нижней палаты парламента.

В осеннюю сессию глава Минфины Максут Шадаев будет приглашен в Госдуму для обсуждения законодательного обеспечения развития сферы информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в сентябре палата парламента может начать оценивать работу министров в том числе по успешности ведомств в импортозамещении.