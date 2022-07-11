Екатеринбург, 11 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. На железнодорожной станции Шувакиш в Екатеринбурге в конце августа 2022 года откроется ретровокзал. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

Dionisio CC BY-SA 3.0 Паровоз

Уточняется, что в данный момент на железнодорожной станции Шувакиш ведутся работы по обустройству пассажирской платформы и малого вокзала в историческом стиле т. н. «эпохи паровозов», которые будут предназначены для обслуживания пассажиров туристического ретропоезда «Уральский экспресс».

Также отмечается, что ретропоезд будет ходить от Екатеринбурга до Верхней Пышмы с остановкой на станции Шувакиш и добавляется, что строительство вокзала и благоустройство прилегающей территории должно быть завершено в конец августа 2022 года, когда начнёт ходить «Уральский экспресс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что технология снижения брака при производстве бумаги была разработана учёными Пермского национального исследовательского политехнического университета (Пермский политех).