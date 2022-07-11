Запорожье, Украина, 11 июля 2022, 11:30 — REGNUM Украинский террорист, осуществивший нападение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуты, при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован. Об этом 11 июля сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
Рогов добавил, что Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту.
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