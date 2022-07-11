Запорожье, Украина, , 11:30 — REGNUM Украинский террорист, осуществивший нападение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуты, при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован. Об этом 11 июля сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведённых мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью», — написал он в телеграм-канале.

Рогов добавил, что Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту.

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