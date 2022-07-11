Ариф Асалыоглу, 11 июля 2022, 12:57 — REGNUM 15 июля 2016 года произошла попытка государственного переворота, затронувшая общественную жизнь Турции, экономику, политическое будущее и оказавшая влияние на все остальные сферы жизни. Прошло семь лет, но до сих пор не раскрыты неизвестные факты о перевороте. Необходимо пролить свет на то, что произошло 15 июля 2016 года. Должны быть расшифрованы и эта контролируемая попытка государственного переворота, и последовавший за ней гражданский переворот. Иначе восстановление Турции не начнется. Только при достижении ясности по вопросу попытки государственного переворота в стране смогут установиться конституция, конституционный строй, права человека, права меньшинств, светское государство, верховенство закона, успешная экономика, светлое будущее, права и свободы личности, свобода слова, религии, совести и критики.

Турция
Турция
Иван Шилов © ИА REGNUM

На основании произвольных законодательных декретов людей уволили с работы, аннулировали их разрешения на работу, паспорта и дипломы, были проведены массовые аресты, людей бросали в тюрьмы и подвергали их там жестоким пыткам. В результате этих пыток отмечались многочисленные случаи смертей и самоубийств. Бесчеловечное обращение до сих пор продолжается в антисанитарных, переполненных тюрьмах и одиночных камерах. Из-за нарушений прав человека в Турции люди были вынуждены покинуть свою страну. Спасаясь от давления и угроз, которым они подвергались, люди погибли при попытке пересечь Эгейское море и реку Марицу.

Однако эта тема продолжает активно обсуждаться в социальных сетях.

Профессор, доктор наук Салих Кук публикует следующий комментарий:

@KukSalih: «Вы слышали, что сообщения в телефоне генерала Семиха Терзи, убитого при попытке государственного переворота 15 июля 2016 года, были изменены 28–29 июля 2016 года и СФАБРИКОВАНЫ ЛОЖНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? Тот, кого вы считаете предателем, окажется героем, а тот, кого вы считаете героем, окажется предателем!»

Омер Халисдемир. Турецкий военнослужащий, который застрелил генерала Семиха Терзи
Омер Халисдемир. Турецкий военнослужащий, который застрелил генерала Семиха Терзи
yenisafak.com

Архитектор Сюхейла Гюльтекин публикует ночные снимки и следующий комментарий:

@shylgultekin: «Покажите, пожалуйста, эти кадры, сделанные той ночью тем недовольным освобождением невинных курсантов военных училищ 18-20 лет, которых ночью в автобусах доставили на место происшествия по приказу вышестоящего начальства и 15 июля арестовали и осудили пожизненно, и тем, кому не стыдно продолжать клеветать вместо того, чтобы узнать правду».

В блоге под названием 15 Temmuz Gerçekleri (Вся правда о 15 июля) публикуется следующая информация:

@15TemGercekleri: «Признание Ахмета Албайрака, руководителя близкой к правительству газеты Yeni Şafak, относительно того, что он заранее знал о театре 15 июля… Вечером 15 июля я позвонил в газету и распорядился опубликовать заголовок: «Государственные офицеры, связанные с параллельным государством, сошли с ума и попытались устроить переворот при поддержке Запада». Мы положили такое начало, отталкиваясь от своих собственных ощущений».

@15TemGercekleri: «Следственный судья Верховного суда Мустафа Озмен заявил, что: «Муниципальные грузовики окружили жандармерию еще до начала переворота! После начала переворота одновременно по всей стране имамы мечетей объявили об этом. Утром сразу после переворота было арестовано около 8 тысяч человек, среди которых военнослужащие, сотрудники полиции, судьи и прочие… Подготовка одного только списка подлежащих к задержанию заняла бы неделю… Это было заранее спланировано…»

Деятель науки Мустафа Сары публикует следующий комментарий:

@mustafa84 164 089: «В этой стране не будет покоя, пока не раскроется истинное лицо театра 15 июля и пока не будет до конца понято, чего хотели добиться создатели этого театра».

Журналист, публицист Адем Явуз Арслан публикует следующие комментарии:

@ademyavuza: «Руководители ПСР и все представители проправительственных медиа заявили, что за событиями 15 июля стояли Объединенные Арабские Эмираты. Министр иностранных дел Чавушоглу пошел еще дальше и заявил, что Объединенные Арабские Эмираты потратили 3 миллиарда долларов на попытку государственного переворота… И что в результате? Это все оказалось ложью».

Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу
Mfa.gov.tr

@ademyavuza: «Если есть еще те, кто заявляет, что переворот 15 июля совершили гюленовцы, я готов провести дискуссию на любом канале с любыми оппонентами, кого они выберут. ЗА 15 МИНУТ Я ДОКАЖУ, ЧТО 15 ИЮЛЯ — ЭТО БЫЛ НЕ ПЕРЕВОРОТ».

Журналист, публицист Айдоган Ватандаш публикует следующую информацию:

@aydogan29: «Бывший офицер американской военной разведки Уэйн Мэдсен в собственных показаниях рассказывает, что попытка государственного переворота 15 июля была сфабрикованной: «Команда Флинна связалась со мной за 4 месяца до переворота. Флинн — эксперт по «военному обману». 15 июля был не настоящий переворот».

@aydogan29: «Для того чтобы спланировать псевдопереворот 15 июля против гюленовцев, в их ряды проникли некоторые агенты Национальной разведывательной организации (MIT). Но и это не имеет значения, каждую неделю арестовывают около сотни солдат. Если завтра снова произойдет государственный переворот и если в организации этого переворота обвинят только тех, кто сидит в тюрьме, люди всё равно в это поверят. 15 июля невозможно было предотвратить. Почва была подготовлена».