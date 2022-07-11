Симферополь, 11 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Сильные дожди обрушились на территорию Республики Крым в ночь на 11 июля, подтопленными оказались около полутора десятков домов и почти 20 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службой МЧС региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму в июне 2022 года. Село Андрусово, Симферопольский район

По данным Крымского управления гидрометеоцентра, в период с 00:00 до 07:00 11 июля в Красногвардейском районе Крыма выпало 7 мм осадков, в Ялте, Симферополе и Бахчисарайском районе — 6 мм осадков.

К 01:00 11 июля на территории Крыма было подтоплено два многоквартирных дома, 14 частных домовладений, 19 приусадебных участков. Зафиксировано падение нескольких деревьев.

На данный момент, уточнили в МЧС, все подтопленные территории освобождены от воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля непогода обрушилась и на соседний Краснодарский края, в наибольшей степени досталось Славянскому району и Сочи, где и сейчас действует штормовое предупреждение.