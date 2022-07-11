София, , 11:25 — REGNUM Очередной мандат на создание нового правительства Болгарии будет вручен представителям отдельных политических сил страны не позднее 15 июля текущего года. Об этом 11 июля со ссылкой на заявление болгарского президента Румена Радева сообщает софийская газета «Факты».

Румен Радев Rumenradev.org

«Новая попытка формирования высшего исполнительного органа должна увенчаться успехом, в противном случае Болгарию ждут серьезные политические проблемы», — отметил, в частности, он.

Других деталей Радев не сообщил.

Напомним, ранее представители правящей партии «Продолжаем перемены» во главе с ее техническим руководителем Асеном Василевым на прошлой неделе не смогли заручиться большинством голосов в парламенте для создания кабмина. Согласно конституции Болгарии, указанный мандат будет предоставлен членам второй по величине парламентской силы государства — коалиции ГЕРБ-СДС.