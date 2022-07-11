Совет Думы назначил дату заседания Госдумы, повестку определят позже
Москва, 11 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Совет Думы определил дату дополнительного пленарного заседания, оно пройдет в пятницу, 15 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля сообщил источник в нижней палате парламента.
Полина Волохова ИА REGNUM
Госдума
«Определили дату пленарного заседания — 15 июля», — сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, повестку заседания Госдумы определит еще один Совет Думы, который, как запланировано, пройдет 14 июля.
«Пока ясности нет», — сказал источник.
По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина состоялся Совет Думы.
Вместе с тем 15 июля возможно также и заседание Совфеда.