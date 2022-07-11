Москва, , 16:49 — REGNUM Российское правительство расширило национальный проект «Производительность труда». Теперь на получение адресной поддержки в специальном порядке могут претендовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей, независимо от вида деятельности.

Резидент ОЭЗ «Липецк» повысил производительность труда в рамках нацпроекта Липецкаяобласть.рф

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«Расширение нацпроекта позволит нарастить объем выпускаемой продукции и насытить рынок. Откроется возможность включать предприятия одной производственной цепочки, чтобы увеличить производительность труда на всех этапах создания конечного товара», — заявил первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов.

Раньше получить адресную поддержку нацпроекта могла компания, которая работает в сфере транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства или занимается обрабатывающим производством. Доля иностранного участия не могла превышать 50%. Специальный порядок снимает эти ограничения.

«Регион должен обосновать зачем тому или иному предприятию нужна адресная поддержка, какой эффект это даст как в социальном, так и в экономическом плане. Целевым показателем может быть, как рост производительности труда, так и объем выпускаемой продукции. Если он не был достигнут, регион компенсирует федеральному бюджету затраты», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

«В связи с новыми экономическими санкциями на рынках исчезли некоторые импортные товары, у предприятий, с одной стороны, появились объемы дополнительные по заказам, и необходимость увеличивать производительность на тех же мощностях и теми же ресурсами, для этого необходимо снижать простои оборудования. С другой, при удорожании сырья и логистических затрат, появилась потребность снижать себестоимость, чтобы остаться конкурентоспособными», — пояснил старший руководитель проекта ФЦК, модератор площадки по агропромышленному комплексу и пищевой промышленности Максим Левченко.

«Мы отмечаем востребованность квалифицированной помощи в сфере управленческого консалтинга для повышения эффективности производственных и обеспечивающих процессов от предприятий из различных отраслей экономики. За время активной работы федеральных экспертов на предприятии, на пилотном потоке в среднем снижается время протекания процесса в 2 раза, на 50% сокращается незавершенное производство, на 30% уменьшается дистанция и время транспортировки продукции. При этом загрузка оборудования и персонала повышается до 85%. Сегодня более 3700 предприятий включены в реализацию нацпроекта и тысячи подали заявки на вступление», — отметила модератор площадки по машиностроению и металлообработке, старший руководитель проекта ФЦК Оксана Иванова.

«Сейчас та самая ситуация, когда нам не надо искать ориентиры и делать вид, что мы не понимаем, к чему стремиться — сейчас надо брать «ноги в руки» и поднимать экономику заново. И сегодня есть все возможности для этого в нашей стране», — считает генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Нацпроект «Производительность труда» помогает предприятиям кратно увеличить объем выпускаемой продукции. Эксперты помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.

Так, во время пандемии COVID-19 эксперты нарастили выпуск средств индивидуальной защиты и вакцины от коронавируса. Более 3600 предприятий уже в контуре нацпроекта. На текущий момент вклад в ВВП страны оценивается в 136 млрд рублей. Затраты государства на весь нацпроект окупились дважды.