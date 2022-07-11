Донецк, 11 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили взвод РСЗО БМ-21 «Град» и подавлены две огневые точки украинских боевиков в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 «Град», два бронированных автомобиля и подавлены две огневые точки противника в районах н. п. Первомайское и Курдюмовка», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о существенном изменении линии фронта на севере республики.

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