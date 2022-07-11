Сеул, 11 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. С января по июнь 2022 года объём потребления электроэнергии в Южной Корее составил 269 432 ГВтч, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные энергетической компании Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и Корейской энергетической биржы.

Kate Ter Haar Электроэнергия

Согласно опубликованным данным, данный показатель является самым большим за первое полугодие. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году (262 555 ГВтч).

Известно, что рост показателя связан с ослаблением антиковидных правил и увеличением объёмов электроэнергии, потребляемой предприятиями страны. Ещё одной причиной стала жаркая погода.

В общей сложности в первой половине 2022 года на электроэнергию было потрачено 37,3 трлн вон (~$28,7 млрд), что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.