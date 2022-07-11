Пермь, , 11:20 — REGNUM Технология снижения брака при производстве бумаги была разработана учёными Пермского национального исследовательского политехнического университета (Пермский политех). Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Миноборнауки России.

Антибактериальная бумага из вторсырья ako.ru

Отмечается, что внедрение этой разработки в производство позволит сократить количество брака на 15% и уточняется, что ученые создали статистическую модель прогнозирования показателей качества, позволяющую сократить количество брака на ранних стадиях производства бумаги.

Также указывается, что изменение названных показателей на стадиях производственного цикла сигнализирует о необходимости проверки и настройки оборудования, в результате чего можно предотвратить появление брака уже на стадиях отлива, формования и прессования бумажного полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоярском районе Свердловской области компанией «Гран Рэ» на базе животноводческой фермы Некрасово-1 до конца 2022 года будет построен и запущен завод по производству сыра пармезан.