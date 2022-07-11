Район имени Лазо, Хабаровский край, 11 июля 2022, 11:19 — REGNUM Обрушение потолочной конструкции произошло 10 июля в Доме культуры посёлке Хор района имени Лазо в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
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В результате ЧП пострадала семейная пара, которую планировали наградить за долгую семейную жизнь. Супругов доставили в больницу с диагнозами гематома, ушиб — у женщины, рассечение кожи головы — у мужчины.
Прокуратура района имени Лазо проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, потолок обрушился на головы детей в одном из классов средней школы села Терек-Сай Джалал-Абадской области Киргизии.