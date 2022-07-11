Запорожье, Украина, 11 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Член администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал 11 июля кадры с места покушения на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

В личном телеграм-канале Рогова появились подробности покушения и видеозапись, сделанная на месте ЧП.

Согласно этой информации, минувшей ночью дом главы района обстрелял диверсант, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде. В результате преступника удалось обнаружить, при задержании он оказал сопротивление. Ответным огнём он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Андрей Сигута не пострадал и продолжает работать.