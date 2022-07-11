Лондон, , 11:19 — REGNUM Европейские акции начали неделю с понижения, а иена упала до нового 24-летнего минимума по отношению к доллару, так как рынки проявляют настороженность в преддверии публикации данных по инфляции в США, сообщает 11 июля Financial Times.

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Региональный индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,5% в начале торгов вслед за резким падением фондового рынка в Китае, вызванным новыми ограничениями в связи с COVID-19, которые усилили опасения о возможности нарушения глобальных цепочек поставок. Немецкий индекс Dax упал на 1,4%.

Доллар укрепился на 0,6% по отношению к иене до ¥137, поскольку прогнозы по ускорению инфляции потребительских цен в США до 8,7% в июне усилили ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное повышение процентных ставок.

Токийский индекс Topix вырос на 1,4% в понедельник после того, как глава Банка Японии Харухико Курода предупредил об «очень высокой неопределенности» для внутренней экономики. По-видимому, центральный банк намерен и дальше противостоять глобальной тенденции к повышению процентных ставок.

Помимо резкого роста относительно иены, доллар также вырос почти до паритета с евро в свете прогнозов о том, что Европейский центральный банк не будет слишком резко повышать ставки, так как опасается рецессии в еврозоне. В понедельник евро упал на 0,6% до $1,0125.

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