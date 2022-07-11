Москва, 11 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Госдуме бывшему президенту Польши Леху Валенсе рекомендовали заняться собственными проблемами на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-президент Польши Валенса заявил о необходимости «поднять восстание» живущих в России 60 народов с целью ее раздробления. Он также призвал сократить численность населения России до 50 млн человек.

«Валенса проговорился не от большого ума? Варшава, очевидно, спит и видит, как бы ослабить Россию по модели развала СССР или расчленения Югославии. Силёнок-то где вам взять на это? Полный шизофренический бред», — рассуждает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий в телеграм-канале.

Парламентарий также допустил, что Валенса решил поучаствовать в конкурсе на главного американского лизоблюда.

«Он тут же даёт индульгенцию США, Европе и НАТО на «расширение зоны своего влияния», так как они, мол, идут «демократическим» путем. Как эту «демократию» насаждали в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, да и на той же Украине мы прекрасно помним. Оружием и организацией кровавых переворотов», — указал парламентарий.

«В России такого не дождётесь! Ответят и экс-президенту Польши, и его сюзеренам на Западе. А восстание могут вполне устроить … Только скорее замёрзшие граждане в Варшаве, в Брюсселе или других европейских городах, когда цены на топливо этой зимой из-за бездарной антироссийской политики таких вот валенс пробьют потолок. Так что займитесь собственными проблемами», — заключил Слуцкий.