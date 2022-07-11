Вашингтон, 11 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Трое бывших работников Disney подали в суд на компанию за «религиозную дискриминацию». Об этом 11 июля пишет Daily Mail.

Walt Disney

По словам сотрудников, они отказались от ношения масок и вакцинации от COVID-19 по религиозным причинам, после чего их уволили из медиа-гиганта. Барбара Андреас, Стивен Крибб и Адам Паджер подали иск в суд, заявив, что они подверглись дискриминации на религиозной почве, так как компания не удовлетворила их просьбы об освобождении от корпоративных требований.

Как отмечает издание, сотрудники проработали в Disney от 7 до 20 лет. Ещё в ноябре 2021 года Disney и другим крупным компаниям запретили требовать от сотрудников обязательной вакцинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Disney может лишиться эксклюзивных прав на своего персонажа Микки Мауса из-за окончания 95-летнего срока действия авторского права. Уже в 2024 году мышонок Микки может стать достоянием общественности.