Красноярск, , 11:17 — REGNUM В Красноярске следствие проводит проверку по факту осквернения арт-объекта, посвящённого Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

По данным следствия, в СМИ распространился видеосюжет, в котором девушка танцует на пилоне, установленном посреди арт-объекта «Ротонда памяти и славы». ГСУ СКР организовало по указанному факту проведение проверки.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, арт-объект «Ротонда памяти и славы» является частью выставочного проекта, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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