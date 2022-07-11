Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM За первый месяц лета 2022 года количество вакансий в Санкт-Петербурге пополнили почти 100 тыс. предложений по найму сотрудников. Об этом 11 июля сообщили в аналитическом отделе сервиса hh.ru.

Продавец Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

В Северной столице практически отсутствует проблема с безработицей. Рост числа вакансий по сравнению с маем 2022 года составил 11%. Это наиболее значительный прирост показателя за последний год.

Если смотреть по отраслям, то по сравнению с прошлым месяцем стали чаще искать работников в образовательной сфере (репетиторы, научные сотрудники и другие специалисты). Прирост к маю составил 23,6%.

Следом за ними разместились вакансии по поиску юристов (+15,9%), маркетологов и PR-специалистов (+14,5%), администраторов (+14,3%), работников в сфере транспорта и логистики (+13,5%), страхования (+13,4%).

Сокращение числа вакансий наблюдалось в IT-секторе (-1,2%) и в государственной службе (-20%).

Между тем, большинство вакансий публикуется по-прежнему в сфере продаж, 33% от общего числа предложений по найму. Следующую строчку заняли начинающие специалисты, 17%. А третье место принадлежит IT-отрасли, 15%.

Напомним, что на середину июня в Петербурге было 34 тыс. вакансий, зарегистрированных в Центрах занятости. При этом количестве безработных составило 17,5 тыс. человек.

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