Оренбург, , 11:24 — REGNUM Адекватной мерой назвала заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова («Справедливая Россия») предложение бизнеса ввести лимит в 50 литров на покупку дизтоплива в России европейскими транспортными компаниями.

«Считаю вполне адекватная мера, как и повышение цены на топливо сверх лимита. Есть вопросы к порядку администрирования, и многое зависит от добросовестности бизнеса. Главное, чтобы свои потери АЗС не стали компенсировать на россиянах. Эти моменты конечно надо продумать», — отметила депутат в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, в ответ на нарушения о транзите грузов в Калининград бизнес предложил ввести лимит на покупку дизтоплива на территории России для европейских транспортных компаний. В РФ дизтопливо стоит в 2,5 раза дешевле, чем в Европе. Пользуясь низкими ценами, европейские перевозчики покупают автомобильное топливо сверх меры.

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