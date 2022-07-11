Якутск, , 11:18 — REGNUM От наводнения в Якутии пострадали люди, социальные объекты и сельскохозяйственные угодья. Об этом заявил 11 июля на заседании комиссии по ЧС первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Паводок в Канске Вадим Кофман, krskstate.ru

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«Сразу скажу, что ущерб нанесен огромный. Пострадало не только имущество, большой урон нанесен социальным объектам, сельхозугодиям. Людей в беде мы, конечно, не оставим! Материальная помощь будет оказана всем пострадавшим сразу после оценки комиссии, которая уже приступила к работам», — отметил он.

По словам главы республики Айсена Николаева, «по ряду населенных пунктов пик дождевого паводка ещё впереди». В регионе начала работать комиссия по ликвидации последствий наводнения. В пострадавших сёлах поручено раньше начать отопительный сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, подтоплены дома в сёлах Суордах и Томтора в Верхоянском районе республики, вода заходит также в населённые пункты Бетенкес и Токума. Эвакуируются жители села Себян-Кюель в Кобяйском районе.