Екатеринбург, 11 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Белоярском районе Свердловской области компанией «Гран Рэ» на базе животноводческой фермы Некрасово-1 до конца 2022 года будет построен и запущен завод по производству сыра пармезан. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Итальянский пармезан

Отмечается, что в проект будет инвестировано 650 млн рублей, половину из которых составит кредит, который был выдан компании по льготной ставке.

Также указывается, что на новом предприятии будут производить свыше 800 тон сыра пармезан различной степени зрелости ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ученые Томского госуниверситета синтезировали полимер для изготовления оболочки таблеток из российского сырья для замены импортных аналогов.