Кушва, Свердловская область, , 11:13 — REGNUM Руководство банкротного Баранчинского электромеханического завода в Кушве Свердловской области должно работникам 20 млн рублей. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам омбудсмена, рассматривается вопрос о взыскании средств с бывших собственников предприятия. Погашение долгов может начаться в течение трёх, четырёх месяцев.

«На уровне правительства Свердловской области этот вопрос рассматривается, на нашем уровне мы держим связь и с конкурсным, и с рабочим коллективом, и мы надеемся, что всё-таки будет найден вариант, когда люди получат своё», — передаёт ТАСС слова Мерзляковой.

Отметим, в 2020 году Баранчинский завод был признан банкротом. Часть его активов вошла в состав Егоршинского радиозавода.