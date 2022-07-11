Всеволожск, Ленинградская область, , 11:21 — REGNUM Петербуржец, задержанный за стрельбу по отдыхавшим на пляжах Ленинградской области людям, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил 11 июля ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый в стрельбе по людям Михаил пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Напомним, подозреваемого в убийстве одного и тяжелом ранении другого мужчины, которые с друзьями в начале июля отдыхали на пляжах Всеволожского района Ленобласти, полицейские задержали днем 10 июля. Им оказался 27-летний житель Петербурга по имени Михаил.

«Мужчина находится на учете в ПНД, — рассказал собеседник агентства. — 12 июля ему будет избрана мера пресечения».

Преступления были совершены с использованием мощного пневматического ружья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первой жертвой стал 33-летний мужчина, который в ночь на 4 июля отдыхал на берегу озера Гупиярви. Знакомая пострадавшего рассказала, что со стороны леса услышала звук, похожий на выстрел, после чего ее спутник упал и скончался на месте происшествия. Вторым пострадавшим оказался 35-летний горожанин, который отдыхал с друзьями на пляже озера Лемболовское 9 июля. Врачи зафиксировали у него повреждение 11-го грудного позвонков и спинного мозга, мужчина находится в больнице.

Следственным отделом по городу Всеволожск СУ СКР по Ленинградской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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