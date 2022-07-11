Брянск, 11 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки в ковид-госпиталь направлен один новый пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в региональном оперативном штабе. Выписан после выздоровления от COVID-19 один человек.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

Всего в Брянской области проведено 1 975 495 исследований на коронавирус, выявлено 165 254 носителя инфекции, выздоровели 158 272 человека.

В летальной статистике за сутки без изменений — от осложнений скончались 4 043 пациента.