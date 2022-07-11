Москва, 11 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Совфед может собраться на внеочередное заседание в один день с Госдумой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, об этом сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Заседания Совфеда может пройти в пятницу, 15 июля, уточнил Тимченко.

Ранее Совет Думы собрался для обсуждения даты внеочередного пленарного заседания. Ожидается, что парламент оперативно соберется для обсуждения законопроектов, направленных на поддержку экономики в условиях санкций.