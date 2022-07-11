Киров, Калужская область, 11 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Следственным отделом муниципального отдела МВД России «Кировский» Калужской области расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности». Об этом 11 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

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По версии следствия, руководитель одной из организаций районного центра на основании протокола общего собрания собственников жилых помещений заключил договор подряда с жильцами многоквартирного дома на выполнение работ по капитальному ремонту крыши. С целью хищения денежных средств подозреваемый намеренно внес в акты выполненных работ их завышенные объемы и стоимость на общую сумму более одного миллиона рублей, чем причинил ущерб гражданам.

Расследование продолжается. Подозреваемому в мошенничестве грозит лишение свободы на срок до пяти лет.