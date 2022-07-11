Кабул, , 11:05 — REGNUM По случаю Ид аль-Адха муниципалитет Кабула организовал вечер поэзии «Время единения» с участием поэтов из разных афганских этнических групп.

Вечер поэзии в Афганистане tasnimnews.com

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», заместитель мэра Кабула по культуре во «Дворце королевы» в саду Бабура провёл вечер поэзии, посвящённый Курбан-байраму.

В мероприятии приняли участие поэты из разных этнических групп Афганистана, которые читали стихи на языках пушту, дари, узбекском, пашаи и белуджском на тему единства и братства.

На церемонии присутствовали руководители кабульского муниципалитета, национального телевидения Афганистана и должностные лица некоторых других учреждений правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В завершение церемонии поэтам были вручены подарки.