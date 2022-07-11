Томск, 11 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Томске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 76-летняя местная жительница. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области.

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По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником одного из банков, рассказал о попытках злоумышленников получить доступ к её счёту. Чтобы «спасти» деньги женщине посоветовали перевести их на «безопасный счет».

«Выполняя инструкции неизвестного, потерпевшая перевела на указанные ей счета более 1 700 000 рублей», — отметили в ведомстве.