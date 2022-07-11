Томск, 11 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Ученые Томского госуниверситета синтезировали полимер для изготовления оболочки таблеток из российского сырья для замены импортных аналогов. Об этом сообщила пресс-служба Миноборнауки России.

Таблетки

«Химики Томского государственного университета (ТГУ) разработали отечественный полимер, выступающий оболочкой для таблеток и одновременно регулятором растворимости препарата», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что работа над созданием полимера была начата томскими учёными три года назад и на данный момент они завершают своё исследование, а созданный ими полимер полностью отвечает предъявляемым требованиям, является эффективным, качественным и безопасным.

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