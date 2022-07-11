Анадырь, , 15:10 — REGNUM Специалисты-метеорологи Вооружённых сил России провели тренировку по метеорологическому обеспечению полетов военно-транспортной и армейской авиации Восточного военного округа в районах Крайнего Севера, в частности, на острове Врангеля и мысе Шмидта с аэродрома «Угольные Копи». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Метеостанция

«Специалисты-метеорологи произвели наблюдение за состоянием гидрометеорологической обстановки. После анализа метеосводок они составили долгосрочный прогноз развития облачности, высоты нижней границы облаков и направления и скорости ветра.

В тренировке были задействованы современные, мобильные комплексы «Сюжет-МБ», которые позволяют принимать метеорологическую информацию с космических метеоспутников, а также метеоданные от Главного гидрометеорологического центра (ГГМЦ) с использованием технологии их распространения по каналам цифрового телевизионного вещания через космические аппараты — ретрансляторы», — говорится в сообщении.

Отметим, что «Сюжет-МБ» предназначен для приема, регистрации, обработки, хранения и выдачи гидрометеорологической информации на основе данных, поступающих от существующих отечественных и зарубежных метеорологических космических аппаратов, находящихся на низких и геостационарных орбитах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первую в мире систему мониторинга вечной мерзлоты в Арктике планируют запустить на российском оборудовании.

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