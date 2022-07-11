Париж, 11 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Представитель правительства Франции отреагировал на вотум недоверия, вопрос о котором будет поставлен на голосование ​​в Национальной ассамблее 11 июля, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Представитель правительства Оливье Веран призвал лидера левого движения Жан-Люка Меланшона «уважать голосование французов» и «разрешить парламенту» принимать законы.

«Общие интересы и благородство государственной политики состоит в том, чтобы сосредоточить свое внимание, энергию и усилия на улучшении повседневной жизни французского народа», — отметил Оливье Веран.

По словам Оливье Верана, левым силам не удастся объявить вотум недоверия правительству, поскольку у них нет большинства в Национальной ассамблее и их поддержат максимум четверть депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Франции Клеман Бон хочет вместе с министерством финансов собрать за одним столом всех игроков, чтобы снизить инфляцию.