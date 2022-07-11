Донецк, 11 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел из миномёта Петровского района Донецка. Об этом 11 июля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 10:25 нанесён удар с позиций в Марьинке. По Петровскому району Донецка боевики выпустили восемь мин калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли три района Донецка — Кировский, Куйбышевский и Киевский.